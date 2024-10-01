Госдеп: Украина может бить вглубь по РФ своим оружием, ей не нужно наше разрешение

В Государственном департаменте США в очередной раз прокомментировали отсутствие разрешения Украине бить вглубь по целям в России оружием, которое передали западные союзники.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Миллер отметил, что "Украине не нужно наше разрешение, чтобы нанести ответный удар по российским объектам".

"Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое они создают самостоятельно, а такого оружия немало, если вы посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года", – сказал представитель Госдепа.

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"А если взглянуть на оружие, которое мы им предоставили, то мы четко дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответных ударов по российским объектам через границу, откуда осуществляют атаки", – добавил он.

Миллер добавил, что Украина имеет "огромное количество" средств для защиты, а США всегда смотрят, есть ли дополнительные инструменты, которые они могут предоставить.

"Если вы обратили внимание на заявление, которое президент сделал в четверг, мы предоставляем им дополнительно 8 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, и мы будем продолжать поддерживать их", – сказал представитель Государственного департамента.

Во время визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе не прозвучало публичных объявлений о разрешении бить дальнобойным западным оружием вглубь по российской территории.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

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