Норвегия выделяет почти $90 млн на расширение производства оружия, в том числе и для Украины

Норвегия приняла решение выделить до 967 млн крон (около $89,9 млн) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

По словам главы оборонного ведомства Бьорна Арильда Грамма, сейчас существует критическая потребность в оборонном оборудовании как в Украине и союзников, так и на национальном уровне.

"Дорожная карта – это комплексный план, который поможет увеличить производственные мощности оборонной промышленности Норвегии. Этим мы берем на себя ответственность за помощь в удовлетворении украинских, национальных и союзнических потребностей", – акцентировал он.

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Министр подчеркнул, что в Норвегии и Европе производственные мощности в оборонной промышленности были сокращены после нескольких десятилетий мира и снижения спроса, а вторжение России в Украину требует изменить эту тенденцию.

Он акцентировал на том, что Украина зависит от доступа к ПВО, ракет, артиллерийских снарядов и других средств, чтобы продолжать свою оборону.

"И отрасль, и правительство сделали многое для увеличения производства в Норвегии, но это всеобъемлющий и долгосрочный вызов для всех наших союзников. С помощью этой дорожной карты мы берем на себя ответственность за увеличение способности Норвегии и союзников поддерживать Украину в их борьбе", – подчеркнул он.

Грамм заявил, что страна увеличит поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины.

В Минобороны отметили, что средства будут направлены на:

малые и средние норвежские компании, которые могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских Сил обороны;

новую линию по производству ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе;

наращивание норвежского производства гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ;

технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатых веществ.

Как известно, Норвегия – одна из немногих западных стран, производящих такие взрывчатые вещества, которые нужны Украине для обороны от России.

Недавно стало известно, что правительство Норвегии планирует направить около $23,6 млн на инвестиции Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) в Украину.

В сентябре страна решила выделить дополнительные 48,28 млн евро в Международный фонд для Украины на закупку дронов и средств противовоздушной обороны.

А перед этим Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

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