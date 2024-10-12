Сибига и Боррель поговорили о прогрессе по 35 млрд евро кредита за счет росактивов

Министр иностранных дел Андрей Сибига в субботу, 12 октября, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом Сибига написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что провел "продуктивный телефонный разговор" с Боррелем накануне предстоящей встречи Совета ЕС по иностранным делам 14 октября, на которую был приглашен.

"Мы обсудили ощутимый прогресс в предоставлении Украине 35 миллиардов евро из-за использования замороженных российских активов и другие следующие совместные шаги", – добавил глава МИД без подробностей.

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Речь идет о согласии Совета ЕС о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро – он будет составляющей кредита от "Группы семи", для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

Для участия США в кредите было важно, чтобы ЕС продлил периоды, через которые происходит пересмотр и продление наложенных на Россию санкций – чтобы дать больше гарантий, что они будут сохраняться и доходы от замороженных активов для погашения кредита продолжат поступать.

Венгрия последовательно угрожала блокировать это решение внутри ЕС до президентских выборов в США и таким образом заблокировать всю инициативу.