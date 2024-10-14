ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия

В понедельник Совет ЕС продлил применение ограничительных мер против распространения и использования химического оружия, наложенных на 25 физических и трех юридических лиц, еще на один год, до 16 октября 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Кроме того, физическим лицам, включенным в список, запрещен въезд в ЕС.

Режим санкций имеет целью способствовать усилиям ЕС в противодействии распространению и применению химического оружия, а также поддержать выполнение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

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22 марта 2018 года Европейский совет подтвердил, что применение химического оружия, включая использование любых токсичных химических веществ в качестве оружия при любых обстоятельствах, является абсолютно неприемлемым, должно систематически и жестко осуждаться и представляет угрозу безопасности для всех.

15 октября 2018 года Совет принял правовые рамки для ограничительных мер против распространения и применения химического оружия. Сейчас эти рамки действуют до 16 октября 2026 года.

"ЕС внимательно следит за развитием событий в этой сфере и может принять решение о продлении санкций и внесении изменений в перечень физических и юридических лиц, если его цели не будут достигнуты", – говорится в сообщении.

Также Совет ЕС в понедельник официально утвердил ограничительные меры против семи физических и семи юридических лиц в связи с передачей Ираном баллистических ракет, а также беспилотников России.

Напомним, во вторник, 8 октября, Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи применением российскими военными химического оружия против Украины.