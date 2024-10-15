Трамп набросился на телеканал Fox News из-за предстоящего интервью с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал телеканал Fox News после того, как тот объявил об интервью у оппонентки Трампа на выборах Камалы Харрис.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп отметил, что ведущий Fox News Брет Байер, который возьмет интервью у Харрис в среду, слишком мягкий по отношению к левым силам.

В отдельном посте Трамп подчеркнул, что пресс-секретарь Харрис Ян Самс "фактически владеет" телеканалом. Трамп также раскритиковал нескольких сотрудников Fox News.

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"Лживая Камала Харрис мудро выбрала Брета Байера из FoxNews для столь необходимого интервью, потому что он считается "справедливым и сбалансированным", хотя часто очень мягким с теми, кто находится в коктейльной тусовке левых", – написал Трамп, добавив, что предпочел бы, чтобы у нее взял интервью „более жесткий журналист".

В другом посте Трамп написал, что Fox News "полностью сбился с пути".

Он также намекнул, что больше не будет выходить в эфир этого канала, потому что "все это в среднем превращается в ничто".

Трамп регулярно появляется на Fox News. В прошлом месяце он дал интервью программе Fox&Friends, а на этой неделе должен принять участие в мероприятии, организованном Fox News, где будет отвечать на вопросы женской аудитории.

Напомним, Трамп отказывается от повторных дебатов с Камалой Харрис в оставшиеся недели до президентских выборов 5 ноября.

Он аргументирует свой отказ тем, что "выиграл" предыдущие два раунда дебатов – против Байдена и Харрис, а его напарник по кампании Джей Ди Вэнс "легко победил" Тима Уолза.

Все основные опросы по первым дебатам 10 сентября показали, что победу на них одержала Харрис.