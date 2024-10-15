Постройка забора на границе Латвии с Россией идет с опережением графика

Забор на латвийско-российской границе на текущий момент построен примерно на 80% от общей длины границы, что составляет 222 километра из 283.

Об этом сообщил председатель правления госпредприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Осталось построить около 57 километров забора, при этом примерно половину этих работ планируют завершить в текущем году. Остальные 28 километров, которые расположены в сложных и труднодоступных зонах, будут построены до конца октября следующего года.

Строительство забора и инфраструктуры идет с небольшим опережением графика, подчеркнул руководитель VNĪ Ренарс Гришкевичс.

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В реализации проекта по укреплению восточной границы участвуют несколько организаций. VNĪ отвечает за управление строительным процессом, в частности за поиск подрядчиков через конкурс.

VNĪ было основано в 1996 году, 100% его акций принадлежат латвийскому государству. Владельцем капитала является Министерство финансов.

В июле в Латвии сообщили, что забор на латвийско-белорусской границе протяженностью почти 145 километров построен.

Восточную границу страны укрепляют и в военном плане – Министерство обороны ранее сообщало о "зубах дракона" и противотанковых ежах, которые накапливаются там в рамках создания Балтийской линии обороны.