Восемь стран ЕС призвали Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня

Восемь стран Северной Европы и Балтии, которые входят в формат NB8, призвали главу Кремля Владимира Путина согласиться на немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовал премьер Эстонии Кристен Михал, пишет "Европейская правда".

Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония – страны, входящие в формат NB8, – выступили с совместным заявлением в поддержку Украины.

"Украина хочет мира. Мы, страны Северной Европы и Балтии, также хотим мира", – говорится в заявлении.

В заявлении отметили, что если режим прекращения огня не будет соблюден, Европейский Союз вместе с США и другими партнерами вынуждены будут ввести дополнительные санкции против России.

Михал акцентировал, что страны призывают Россию согласиться на безусловное и немедленное 30-дневное прекращение огня.

"Это первый шаг к справедливому и устойчивому миру. Президент Зеленский неоднократно демонстрировал искреннее стремление к миру и готовность встретиться с Путиным лично", – подчеркнул он.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после того американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

По данным СМИ, европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи Зеленского с Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций.