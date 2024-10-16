Кандидат в канцлеры Германии требует выдвинуть Путину ультиматум по Taurus

Лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц предложил Олафу Шольцу выдвинуть Владимиру Путину ультиматум.

Об этом Мерц сказал во время выступления в Бундестаге в среду, где Шольц представлял правительственную позицию перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Мерц выразил убеждение, что с правителем РФ Путиным не стоит вести дипломатические переговоры, поскольку они приводят только к новым преступлениям РФ. По его словам, доказательством этому стала так называемая "мирная миссия" венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, после которой РФ обстреляла крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет".

Мерц обвинил Шольца в том, что он несет персональную ответственность за то, что Украина должна воевать с Россией с одной рукой, завязанной за спиной. Он предложил Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание в четверг на саммите ЕС с европейскими коллегами.

Реклама:

"Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не принимает, тогда должен следовать следующий шаг и ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – сказал Мерц.

Он призвал не бояться ядерных угроз Путина, поскольку страх, по его словам, это "мать любой жестокости".

"Господин канцлер, пришло время нам преодолеть свой страх перед Путиным, чтобы наконец вместе остановить жестокость в Украине... В 2014 году мы уже провели неправильную оценку ситуации, в 2024 году мы не должны снова допустить ошибочную оценку", – добавил он, отметив, что цена ошибки будет очень высокой.

ХДС в течение последнего года лидирует во всех соцопросах. В случае победы ХДС на парламентских выборах в сентябре 2025 года Фридрих Мерц имеет высокие шансы стать следующим канцлером Германии.

Мерц последовательно поддерживает идею предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине и критикует правительство Шольца за нерешительность пойти на этот шаг.

Германия последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

21 сентября Олаф Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.