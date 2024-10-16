США дают Украине пакет военной помощи на $425 млн

Президент США Джо Байден в среду, 16 октября, поговорил по телефону с украинским визави Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи на сумму 425 млн долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Белый дом.

В новый пакет военной помощи США, согласно сообщению, входят дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "крайне важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины".

Кроме того, США в "ближайшие месяцы" хотят предоставить Украине дополнительное оружие, в частности "сотни перехватчиков" для систем ПВО, "десятки" систем тактической ПВО, дополнительные артиллерийские системы, "значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных автомобилей".

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Также отмечается, что Зеленский проинформировал Байдена о "плане достижения победы над Россией", и оба лидера поручили своим командам продолжить консультации относительно дальнейших шагов.

Украинский президент в свою очередь поблагодарил Байдена, обе партии Конгресса и американский народ за объявленный оборонный пакет.

Он добавил, что в разговоре с президентом США предложил "рассмотреть возможность развития совместного производства оружия" и обсудил важность дополнительных тренировок для украинских военных.

Напомним, последний раз Зеленский виделся с Байденом 26 сентября во время визита в США. Тогда украинский президент представил американскому лидеру "план победы".

В тот же день США объявили последний на сегодня пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.