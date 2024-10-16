Пентагон детализировал содержимое нового пакета оружия Украине на $425 млн

Министерство обороны США раскрыло детальное содержание пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, объявленного в среду, 16 октября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на сайте Пентагона.

Пакет, отмечает американское Минобороны, выделяется по программе PDA (Presidential Drawdown Authority), в рамках которой вооружение поставляется со складов армии США.

Речь идет о дополнительных боеприпасах для комплексов NASAMS и HIMARS, ракетах RIM-7 и поддержке противовоздушной обороны, зенитных ракетах Stinger и боеприпасах класса "воздух-земля".

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Также в перечне Пентагона упоминаются 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты для комплекса TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, транспортные средства HMMWV, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты, тепловизоры, тренировочное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ, а также запчасти.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции с целью удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", – добавили в Минобороны США.

Новый пакет, как сообщалось, объявил президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским.

Предыдущий пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов США объявляли в конце сентября.