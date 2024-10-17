WSJ: США вносят коррективы в программу подготовки пилотов F-16

США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих Военно-воздушных сил, и это решение может продлить на много месяцев сроки, когда Киев получит полную эскадрилью самолетов западного производства, готовых к боевым действиям.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на данные американских чиновников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников журналистов, новое направление является результатом нехватки опытных украинских пилотов с необходимыми знаниями английского языка, которых можно было бы отправить на поле боя.

Некоторые чиновники также отметили, что США считают, что молодые курсанты будут более открытыми к обучению по западному образцу.

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Как отметило издание, в последнее время этот учебный курс стал предметом дискуссий, особенно после августовской катастрофы.

По словам собеседников журналистов, вероятно, полная эскадрилья F-16, состоящая из 20 самолетов и 40 пилотов, вряд ли появится в Украине раньше весны или лета 2025 года.

Как отметило издание, новички должны будут провести год, обучаясь в Великобритании и Франции, прежде чем перейти к практике на курсе F-16 в штате Аризона и в Румынии. В то же время опытные пилоты могут пропускать базовую летную подготовку.

"Это смесь. Некоторые из них были опытными пилотами, и мы продолжаем получать более опытных пилотов. Но есть и такие, которые не имеют такой пилотажной подготовки и опыта", – сказал представитель Пентагона.

Также американские чиновники утверждают, что украинские стажеры имели трудности с некоторыми аспектами учебной программы, а также с уровнем владения английским языком, необходимым для прохождения курса.

Собеседники отметили, что американские инструкторы также обнаружили, что некоторые украинские пилоты из первых партий студентов – которые имели опыт полетов на советских истребителях МиГ и только что вернулись со службы в зоне активных боевых действий – "сопротивлялись американским методам обучения".

По словам собеседников журналистов, такая динамика отражает частую напряженность в вопросах военной подготовки между инструкторами НАТО, имеющими устоявшийся способ работы, и украинцами, которые сталкиваются с насущными потребностями в войне против России и часто имеют больше боевого опыта, чем их западные инструкторы.

Напомним, сначала об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

Тогда стало известно о том, что F-16 участвовали в отражении одной из самых массированных воздушных атак России на Украину именно 26 августа.

Вечером 29 августа Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России.

После этой авиакатастрофы стало известно, что среди западных союзников возникли сомнения относительно поспешности подготовки пилотов и их введения в бой лишь через несколько недель после прибытия.