Макрон осудил удар Ирана по Израилю

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированную ракетную атаку Ирана против Израиля и одновременно призвал последний остановить операцию в Ливане.

Как пишет "Европейская правда", его заявление приводит BFMTV.

Макрон после экстренного заседания совета по вопросам обороны "решительно осудил" массированный ракетный удар Ирана по территории Израиля вечером 1 октября и сообщил, что Франция привела в повышенную готовность свои силы на Ближнем Востоке в связи с обострением.

Макрон также призвал поддерживаемую Ираном "Хезболлу" в Ливане прекратить действия против Израиля, Израиль – как можно скорее прекратить военные операции, а все стороны на Ближнем Востоке – "проявить максимальную сдержанность".

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Также он объявил, что Франция планирует организовать конференцию в поддержку "народа Ливана и его институтов".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что силы США помогли Израилю со сбиванием ракет, которые Иран запустил по стране. Министр обороны Великобритании заявил, что британские силы в регионе также "сыграли свою роль", не приводя конкретики.