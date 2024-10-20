FT: В Конгрессе США требуют усилить антироссийские санкции в нефтесервисной сфере

Двухпартийная коалиция в Конгрессе США требует от администрации Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли, утверждая, что действующие правила позволяют крупной американской фирме SLB подпитывать военную машину Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Financial Times.

Члены Конгресса также обратились в Министерство финансов и Государственный департамент США с просьбой объяснить, санкционировала ли администрация Байдена транзакции, в рамках которых хьюстонская компания SLB, более известная под давним названием Schlumberger, импортировала в Россию оборудование на сумму 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь прошлого года. SLB является крупнейшей в мире нефтесервисной компанией.

Требования Конгресса появились после августовского расследования Financial Times, которое показало, что SLB продолжает расширять свою деятельность в России, пользуясь уходом западных конкурентов, несмотря на международные санкции в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

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"Эта американская компания поддерживает военную машину Владимира Путина в надлежащем состоянии, финансируя варварское вторжение в Украину", – говорится в письме, подписанном более 50 членами Конгресса и адресованном государственному секретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен.

"Мы призываем вас продолжать поддерживать наших украинских союзников путем введения более жестких нефтяных санкций, чтобы эффективно ограничить доходы Путина", – добавляется в письме.

Представители Государственного департамента и SLB не ответили на запросы издания о комментариях.

Министерство финансов США заявило, что остается "преданным использованию всех наших инструментов, чтобы уменьшить доходы Кремля и усложнить работу российской военной машины".

"Американским фирмам запрещено осуществлять любые новые инвестиции в Россию, и мы планируем применять все наши санкции против компаний, находящихся под нашей юрисдикцией", – заявили в Минфине.

В прошлом году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло SLB в черный список "международных спонсоров войны". Но западные политики избегали введения всеобъемлющих санкций против нефтегазовых компаний в России из-за опасений, что это приведет к прекращению экспорта ископаемого топлива и повлечет скачок мировых цен на нефть.

Напомним, в 2022 году сообщали, что работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать в РФ повестки.

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