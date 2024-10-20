Президент ПА НАТО: Идея Зеленского заменить войска США в Европе украинцами неуместна

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского заменить войска США в Европе подразделениями ВСУ после войны как "неуместное" и "вредное".

Об этом Коннолли сказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Конгрессмен от Демократической партии отметил, что это "щедрое предложение" со стороны президента Зеленского.

"Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США – нам не надо слышать такого. США должны быть в Европе", – сказал американский конгрессмен.

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Он настоял, что не надо поощрять США выходить из Европы, потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников.

"Если кто-то бы и приветствовал это – так это Владимир Путин. Потому что мы – это средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров. Это не значит, что мы не можем делать определенные изменения в нашей дислокации. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас... Хорошо, я принимаю во внимание это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время она еще и вредит", – сказал Коннолли.

Идея замены американских воинов украинскими после войны есть в "плане победы", который представил президент Владимир Зеленский.

Напомним, 18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что открыт к изменениям представленного им "плана победы", учитывая пожелания союзников Украины.

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