Европарламент одобрил заем Украине на 35 млрд евро с использованием российских активов

Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа ЕС в рамках большого кредита G7, который будут гасить с использованием доходов от замороженных активов РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о предоставлении Украине кредита на 35 млрд евро в рамках кредита Группы семи в целом 50 млрд долларов (около 45 млрд евро) с использованием доходов от российских активов поддержали 518 голосами "за", против проголосовали 56 присутствующих. Перед этим несколько часов продолжались дебаты.

"Этим голосованием мы посылаем мощный сигнал – что мы используем доходы от российских замороженных активов на поддержку Украины и Россия как страна-агрессор должна заплатить – и заплатит", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Реклама:

Финальная сумма, которую ЕС предоставит в качестве займа, может быть меньше – в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.

Средства будут предоставлять по специальному новому инструменту Ukraine Loan Cooperation Mechanism, который позволит использовать замороженные в ЕС активы центрального банка РФ.

Займ предоставляется под условие, что Украина будет придерживаться демократических стандартов. Конкретные политические условия будут зафиксированы в дополнительном Меморандуме о взаимопонимании.

Для этого кредита задействуют такие же механизмы контроля и надзора, как предусмотренные для согласованной ранее многолетней макрофинансовой помощи общим объемом 50 млрд евро, и для получения которой Украина согласовала детальный план реформ, известный как Ukraine Plan.

Утром 22 октября Великобритания официального объявила свою долю взноса в рамках кредита "семерки" – почти 3 млрд долларов.

По последним данным СМИ, США готовы предоставить Украине в рамках кредита G7 до 20 млрд долларов. До недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС (из-за сопротивления Венгрии) не смог ввести предохранитель-гарантию, что российские активы останутся замороженными минимум на три года.