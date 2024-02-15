Швейцария изучит возможность депортации искателей убежища в третьи страны

Федеральное правительство Швейцарии планирует подготовить технико-экономический отчет о возможной высылке искателей убежища в третьи страны на фоне реформы системы предоставления убежища в Европейском Союзе и поиска путей противодействия нелегальной миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Швейцарское правительство объявило о подготовке доклада в ответ на обращение депутата Андреа Карони. Он обосновал обращение тем, что все больше стран и ЕС работают над реформами, которые позволят проводить процедуры предоставления убежища ближе к странам происхождения беженцев.

Ранее Федеральный совет Швейцарии считал, что процедуры предоставления убежища за рубежом не являются возможными как по юридическим, так и по практическим причинам.

В будущем отчете учтут дискуссии в Европейском Союзе на тему депортации искателей убежища и проанализируют совместимость этой практики с законодательством Швейцарии и ее международными обязательствами.

Отчет готовится на фоне запланированной на весну 2024 года дискуссии в парламенте Швейцарии о том, куда страна может депортировать граждан Эритреи, которым отказали в предоставлении убежища.

Великобритания, как известно, является пока единственной европейской страной, которая заключила соглашение о депортации искателей убежища в третью страну – Руанду. Но его ратификация была заблокирована в прошлом месяце в британской Палате лордов.

Кроме того, Италия договорилась с Албанией о создании центров временного содержания мигрантов.