Минобороны: Аудит использования военной помощи США не выявил значительных нарушений

Министерство обороны и Офис генерального инспектора Минобороны США исследовали процесс учета и использования американских запасных частей, которые заказываются и поставляются в Вооруженные силы Украины как международная военная помощь.

Об этом говорится в заявлении украинского оборонного ведомства, передает "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве, аудит значительных отклонений не идентифицировал, однако установил пробел в нормативной базе.

Минобороны пояснило, что этот пробел затрудняет оборот запасных частей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь.

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Сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывается двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов.

Кроме того, министерство рассматривает возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет международной военной помощи служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы помощи Украине в сфере безопасности.

Следовательно, уже готовится Меморандум между Минобороны и Офисом генерального инспектора Минобороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту.

Документ должен усилить контроль за помощью Украине по безопасности и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины, добавили в оборонном ведомстве.

В сентябре стало известно, что Министерстве обороны США намерены провести проверку бухгалтерской отчетности американских вооруженных сил по военной помощи Украине.

Напомним, в понедельник, 21 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.

Позже он проинформировал, что США готовят пакет помощи на $800 млн, которые пойдут на финансирование производства дронов в Украине.