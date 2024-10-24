Минобороны: Аудит использования военной помощи США не выявил значительных нарушений
Министерство обороны и Офис генерального инспектора Минобороны США исследовали процесс учета и использования американских запасных частей, которые заказываются и поставляются в Вооруженные силы Украины как международная военная помощь.
Об этом говорится в заявлении украинского оборонного ведомства, передает "Европейская правда".
Как отметили в оборонном ведомстве, аудит значительных отклонений не идентифицировал, однако установил пробел в нормативной базе.
Минобороны пояснило, что этот пробел затрудняет оборот запасных частей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь.
Сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывается двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов.
Кроме того, министерство рассматривает возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет международной военной помощи служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы помощи Украине в сфере безопасности.
Следовательно, уже готовится Меморандум между Минобороны и Офисом генерального инспектора Минобороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту.
Документ должен усилить контроль за помощью Украине по безопасности и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины, добавили в оборонном ведомстве.
В сентябре стало известно, что Министерстве обороны США намерены провести проверку бухгалтерской отчетности американских вооруженных сил по военной помощи Украине.
Напомним, в понедельник, 21 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.
Позже он проинформировал, что США готовят пакет помощи на $800 млн, которые пойдут на финансирование производства дронов в Украине.