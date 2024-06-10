Евровыборы в Италии уверенно выиграла партия премьера Мелони

Консервативная партия итальянского премьера Джорджии Мелони "Братья Италии" победила на выборах в Европарламент в своей стране.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

"Братья Италии" получили поддержку 28,9% избирателей и усилили позиции Мелони как внутри страны, так и позиционирование премьера как одной из самых влиятельных фигур в Европейском Союзе.

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Левоцентристская оппозиционная Демократическая партия (PD) получила 24,5% голосов, за ней следует популистское "Движение пяти звезд", получившее 10,5% поддержки, что на семь процентных пунктов меньше, чем на выборах 2019 года.

Коалиционные партнеры Мелони, "Вперед, Италия" и ультраправая партия "Лига" во главе с евроскептиком Маттео Сальвини, показали слабые результаты.

"Лига" получила 8,5% голосов, что является резким падением по сравнению с результатом 2019 года, когда она имела 34,3%. У "Вперед, Италия" – 9,2%.

Позиция Мелони после сильных результатов внутри страны будет ключевой в принятии решений по альянсам в Европейском парламенте, а также в голосовании за кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которая стремится перебраться на второй срок на пост главы Еврокомиссии.

Сильные результаты Мелони в воскресенье резко контрастировали с неудачами, которые на евровыборах потерпели президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Выборы в Европарламент обернулись провалом для партии Эмманюэля Макрона и президент Франции распустил парламент.

На Кипре в Европарламент избрали 24-летнего ютюбера, который "ничего не знает о политике".