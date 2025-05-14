Великобритания планирует вывести из Лондона рабочие места тысяч госслужащих

Британское правительство планирует переместить из Лондона в регионы тысячи рабочих мест госслужащих, чтобы сэкономить средства и "приблизить принятие решений к общинам по всей территории Великобритании".

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Тысячи рабочих мест британских госслужащих планируют до 2032 года переместить из Лондона в другие города, что позволит сэкономить около 94 млн фунтов стерлингов ежегодно.

Планы предусматривают вывод из Лондона около 12 тысяч рабочих мест и закрытие 11 офисов.

В то же время два правительственных кампуса должны появиться в Манчестере и шотландском Абердине – первый будет фокусироваться на технологических инновациях, второй – на энергетике. Часть должностей переместят в другие города. Считается, что этот шаг обеспечит значительный приток средств в местную экономику.

Государственные ведомства просят подать свои предложения по возможным вариантам перемещения части работников из Лондона.

Инициатива является частью реформ лейбористского правительства, направленных на сокращение количества госслужащих. Существующую систему называют слишком "раздутой" и неэффективной.

Количество госслужащих в Великобритании с 2016 года существенно возросло. На конец 2024 года их количество оценивалось в 514 тысяч.

Также на этой неделе правительство Великобритании обнародовало радикальную реформу иммиграционной системы страны.

Напомним, в апреле финские госслужащие устроили забастовку в рамках спора о коллективных трудовых соглашениях.