В Италии ожидают согласия России на 30-дневное прекращение огня

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразила надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 13 мая, Мелони пообщалась с турецким лидером Эрдоганом, который недавно подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Учитывая это, лидеры Италии и Турции обсудили дипломатические перспективы и подтвердили свою поддержку справедливого и долгосрочного мира в Украине.

Мелони подчеркнула, что ожидает, что Россия, как и Украина, положительно отреагирует на приглашение к переговорам на высшем уровне, согласившись на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня как конкретный знак готовности к миру.

Как известно, глава Кремля Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

13 мая стало известно, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.