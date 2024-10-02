В правительстве Германии отреагировали на публикацию о желании Шольца позвонить Путину
В правительстве Германии прокомментировали публикацию издания Zeit, которое писало о том, что канцлер Олаф Шольц хочет впервые за почти два года провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует DW.
По его словам, Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае".
"Канцлер неоднократно говорил, что при удобном случае снова поговорит с Путиным по телефону. Сейчас я не могу вам сообщить о конкретных планах проведения такого разговора", – сказал Гебештрайт.
Если разговор состоится, Шольц первым из лидеров стран, поддерживающих Украину, возобновит прямой контакт с Путиным.
Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в последний раз разговаривали с кремлевским правителем в 2022 году.
По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.
Напомним, в середине октября в Германии состоятся переговоры по дальнейшей поддержке Украины с участием президента Джо Байдена и других мировых лидеров.
США и Германия являются крупнейшими поставщиками оружия в Украину.
На прошлой неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН проходила встреча Владимира Зеленского и канцлера Олафа Шольца за закрытыми дверями без переводчиков.
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