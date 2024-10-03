Почему Азербайджан может повторить судьбу России в Совете Европы

Совет Европы, похоже, движется к исключению из его состава Азербайджана.

Пока неясно, как быстро это произойдет и по какому сценарию. Впрочем, дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), состоявшиеся на этой неделе, показали, что против Баку объединилось большинство европейских игроков. Да и азербайджанские власти играют на повышение ставок.

МИД этой страны сознательно делает невозможным ее участие в Совете Европы.

Подробно о происходящем – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Европа теряет Азербайджан: как в Страсбурге готовятся наказать государство Алиева. Далее – краткое ее изложение.

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Спор Страсбурга и Баку перешел в горячую фазу десять месяцев назад, когда азербайджанские власти категорически отказались пригласить миссию ПАСЕ для наблюдения за февральскими президентскими выборами (Азербайджан, как член Совета Европы, находящийся под мониторингом, был обязан это сделать).

Ассамблея на январской сессии сделала следующий шаг и пригрозила наложить на азербайджанцев политические ограничения – а те в ответ сделали все, чтобы максимально обострить конфликт и сделать компромисс невозможным ("ЕвроПравда" подробно описывала эту историю в статье "Как ПАСЕ начала „войну" с Алиевым по российскому сценарию").

Как следствие, ПАСЕ после эмоциональных дебатов применила максимальное наказание – отказалась подтверждать полномочия азербайджанских депутатов на 2024 год.

В конце августа азербайджанский МИД неожиданно выступил с заявлением о том, что ввел наказание для всех европейских депутатов, которые на январской сессии ассамблеи (то есть за семь месяцев до того!) проголосовали за санкции против этой страны.

Причем этот черный список был введен еще в январе, и одного парламентария даже развернули на границе.

Эти демонстративно конфликтные шаги азербайджанских властей обострили восприятие ситуации в стране в целом. А она в последнее время тоже начала резко ухудшаться.

Хотя юридически проблемой является именно отказ приглашать членов ПАСЕ на выборы, в реальности еще важнее то, что выборы в Азербайджане, которые и без того не были демократическими, стали еще большим фарсом.

Но на самом деле применять жесткие меры против Азербайджана парламентарии настроены не из-за того, что страна перестала соответствовать минимальным требованиям к демократии (это на самом деле произошло уже давно), а из-за его показательных действий вопреки требованиям Совета Европы и его правилам.

Немец Франк Шваббе предупредил, что без реального наказания Азербайджана Совет Европы может столкнуться с цепным эффектом.

Следующий раунд этого спора должен состояться в конце января 2025 года: тогда Азербайджан получит право вернуться к работе в ПАСЕ, подать новый состав делегации. И от того, как именно он будет реагировать на обвинения в свою сторону, от его настроенности на диалог или на конфликт, зависит дальнейшее развитие этой истории.

Но вряд ли кто-то всерьез предполагает, что после сознательной эскалации в этом году в Баку вернутся к нормальному сотрудничеству, уничтожат черный список европейских политиков, возобновят мониторинг и так далее.

Ирландец Пол Гаван напрямую предложил инициировать спецпроцедуру, которая имеет целью приостановление членства или исключение нарушителя из организации в случае, если тот отказывается исправляться.

Ранее из Совета Европы исключили Россию и сейчас в отдельных элементах Азербайджан повторяет именно российский путь. (Абзац исправлен, редакція просим прощения за ошибку)

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Европа теряет Азербайджан: как в Страсбурге готовятся наказать государство Алиева.