Орбан: Венгрия хочет особого формата членства в НАТО из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

Об этом он заявил в традиционном пятничном интервью государственному радио, его цитирует агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам венгерского премьера, венгерские военные чиновники и юристы уже работают над тем, чтобы разработать новую концепцию, которая бы отличала Венгрию от других членов НАТО.

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"Наши юристы и офицеры упорно работают над тем, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории Альянса", – сказал Орбан.

Венгерские войска сейчас вносят вклад в две миссии Альянса за пределами территории НАТО – в Ираке и в Косове. У членов НАТО также есть возможность отказаться от участия в любых военных миссиях, хотя как можно более широкое участие всегда поощряется.

Заявление Орбана появилось в то время, когда Альянс разрабатывает пакет поддержки для Украины, который будет представлен на саммите лидеров стран-членов в Вашингтоне в июле. Ожидается, что эти меры будут включать усиление роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок вооружений и тренировок для украинских сил.

В интервью глава правительства Венгрии заявил, что его страна преданна миссии НАТО защищать членов Альянса, если кто-то из них подвергнется нападению. Но он сказал, что Венгрия обеспокоена тем, что финансирование и поставки оружия Украине, которая не является членом НАТО, со временем уступит место большему военному вмешательству, возможно, даже отправке войск.

Он сказал, что Венгрия принципиально не согласна с оценкой некоторых членов НАТО, что Россия вторгнется на восточный фланг Альянса после Украины, поскольку нынешнюю войну, по его словам, следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами".

По словам Орбана, это мнение не разделяют в НАТО, который создал рабочие группы для изучения потенциально расширенной роли военного альянса в российско-украинской войне.

Венгрия, как член НАТО, участвует в этих дискуссиях, сказал Орбан, но фактически как "неучастник", который выступает против предоставления Украине денег и оружия. Предоставление Венгрии формального отказа от ее взноса будет означать новую концепцию членства в НАТО, сказал глава правительства Венгрии.

"Сейчас сложилась ситуация, когда мы якобы и там, и не там", – сказал Орбан. "Я не знаю, как долго это может продолжаться", – добавил он.

Орбан в прошлом неоднократно заявлял, что ни Украина, ни Россия не способны выиграть войну, а также утверждал, что без поддержки Запада Украина не будет существовать.

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