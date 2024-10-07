СМИ: В Румынии проверяют скандальную украинофобку Шошоакэ из-за возвеличивания нацизма

Генеральная прокуратура Румынии приняла меры после того, как скандальная украинофобка, депутат Европарламента Диана Шошоаке одобрительно прокомментировала деятельность пронацистской румынской группировки времен Второй мировой войны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал телеканал Digi24 от источников.

На фоне запрета баллотироваться в президенты Румынии Шошоаке выступила в прямом эфире на YouTube-канале однопартийца Луиса Лазаруса, где одобрительно отозвалась о так называемом Движении легионеров, известном также как "Железная гвардия".

Легионеры действовали после Первой мировой войны и в годы Второй, исповедовали идеологию румынского ультранационализма, антикоммунизма и антисемитизма, участвовали в погромах еврейских общин. В 1940-1941 годах они были у власти в пронацистском Национал-легионерском государстве.

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"С этого момента с Румынией покончено, нет государства, нет ничего. Все, что я могу сказать – да здравствует Легион и капитан, которые были убиты той же джихадистской властью, которая все еще действует. Позор для всех нас", – сказала Шошоаке.

Под "капитаном" она имела в виду основателя и первого лидера Движения легионеров Корнелиу Зеля Кодряну, который погиб во время заключения после конфликта с тогдашним румынским королем Каролем II.

По информации Digi24, за пропаганду Движения легионеров Шошоаке может грозить от трех месяцев до трех лет заключения и запрет осуществлять определенные виды деятельности.

Телеканал напоминает, что это не первый случай, когда одиозный румынский политик прибегает к подобной пропаганде. В мае 2024 года на заседании парламента Румынии она выкрикнула с трибуны "Да здравствует гвардия!" (имея в виду "Железную гвардию"). Против нее также подавали в суд за цитирование стихов поэта-легионера Раду Гиря.

Законодательно Румыния запретила публичное одобрение "лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях, а также продвижение фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин".

Диана Шошоаке является лидером небольшой ультраправой и евроскептической партии SOS Romania, которая на евровыборах сумела получить два места в парламенте.

Политик известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками. Ее вывели из одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону.

Во время своего первого выступления в Европарламенте Шошоаке отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".