Генсек НАТО: Грядущая зима может быть самой тяжелой для Украины с 2022 года

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников ускорить помощь Украине перед наступлением зимы, которая, по его словам, может быть самой тяжелой с начала российского полномасштабного вторжения.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом во вторник, 8 октября, сообщает "Европейская правда".

Рютте отметил, что обсудил с финским президентом захватническую войну России против Украины, и заверил, что Альянс "должен и будет делать больше для помощи" Киеву.

"Россия продолжает наносить массированные удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Украина может оказаться перед самой суровой зимой со времени начала полномасштабного вторжения", – предостерег он.

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Генсек НАТО подчеркнул, что нужно прилагать больше усилий, чтобы в Украину поступало достаточно военного снаряжения для поддержки ее военных усилий.

"И я буду на "Рамштайн" за столом вместе с Алексом Стуббом на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы настаивать на предоставлении большей помощи (Киеву. – Ред.)", – подчеркнул Рютте.

Как сообщалось, в Евросоюзе считают, что Украину с пораженной российскими обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Кроме того, ЕС с наступлением холодов будет поддерживать Украину импортом электроэнергии, а также проинвестирует развитие малой генерации, чтобы стабилизировать систему и сделать ее менее уязвимой перед российскими обстрелами.