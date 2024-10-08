WP: Харрис перед вторжением России в 2022 году просила Зеленского выбрать преемника

В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину, вице-президент США Камала Харрис просила президента Владимира Зеленского разработать план на случай, если его убьют или захватят в плен.

Об этом говорится в книге американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", выдержки из которой приводит WP, сообщает "Европейская правда".

Вудворд утверждает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности Харрис якобы убеждала Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России.

Среди них – разработать план преемственности, который бы обеспечил стабильность, если, по ее словам, "вас захватят в плен или убьют".

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В июле Times опубликовало статью, автор которой утверждал, что Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную украинской стороной идею превентивных санкций против Москвы.

В сентябре Харрис раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа по Украине и акцентировала, что они "совпадают с предложениями Путина".