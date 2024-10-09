Bloomberg: На Западе говорят, что Зеленский готов смягчить позицию по поводу конца войны

Западные союзники Украины заявили, что фиксируют готовность президента Владимира Зеленского проявить "большую гибкость" в вопросе завершения развязанной РФ войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к НАТО чиновников, информирует "Европейская правда".

В публикации говорится, что публично Зеленский исключает возможность "торга" по украинскому суверенитету или территории.

Но в то же время, как отмечает агентство, украинские чиновники дали понять: они готовы признать, что войне надо положить конец.

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Как указано, изменение позиции должно было быть продемонстрировано Зеленским на встрече в формате "Рамштайн" на этой неделе, однако, скорее всего, она будет отложена из-за отмены Джо Байденом поездки в Германию.

В материале говорится, что давление со стороны западных союзников с требованием представить более конкретный план завершения войны растет на фоне ситуации на фронте, сложностей с финансированием и неопределенностью относительно результатов президентских выборов в США.

Агентство пишет, что центральным элементом любых будущих переговоров должно стать членство Украины в НАТО – вопрос, который разделяет союзников Украины.

По словам чиновников, на Байдена оказывают давление, чтобы он направил Киеву прямое приглашение вступить в Альянс, что, как отмечает агентство, маловероятно, хотя и может стать потенциальным козырем на любых переговорах с участием Кремля.

Собеседник агентства, знакомый с ходом обсуждений в НАТО, говорит, что любое предложение, кроме полноправного членства, поставит Украину в затруднительное положение, когда дело дойдет до переговоров о прекращении огня.

По словам чиновника, поскольку Россия рассматривает членство Украины в НАТО как нежелательный шаг, неясно, какая формула сможет посадить все стороны за стол переговоров.

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

В Министерстве иностранных дел опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что глава МИД Андрей Сибига на закрытых встречах подчеркивал недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины.