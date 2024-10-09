Европарламент осудил российское вмешательство в Молдове

В среду депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой выразили решительное предостережение против дальнейших попыток России сорвать проевропейский курс Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Текст резолюции, одобренный 508 голосами "за", 53 "против" и 104 "воздержались", решительно осуждает эскалацию злонамеренной деятельности, вмешательства и гибридных операций России накануне президентских выборов и конституционного референдума по интеграции в ЕС, которые состоятся в Молдове 20 октября.

Депутаты Европарламента подчеркнули роль, которую играет множество злоумышленников, включая пророссийских молдавских олигархов и финансируемый государством российский телеканал RT, в осуществлении схем фальсификации выборов, а также киберопераций и информационной войны.

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Они также призвали ЕС и его государства-члены обеспечить предоставление Молдове всей необходимой помощи для укрепления ее институциональных механизмов и способности реагировать на гибридные угрозы.

Депутаты Европарламента также призвали к дополнительным санкциям против политических акторов, которые дестабилизируют Молдову

"На фоне усиления российского вмешательства резолюция призывает Совет ЕС ввести дополнительные санкции против лиц, которые подрывают суверенитет Молдовы. Депутаты Европарламента также призывают страны и территории, принимающие разыскиваемых молдавских беглецов, таких как Илан Шор и Владимир Плахотнюк, выдать их Молдове для судебного разбирательства", – говорится в сообщении.

ЕС ранее ввел санкции против молдавских олигархов и пророссийских деятелей, в частности Илана Шора и Владимира Плахотнюка, Игоря Чайки, Георгия Кавалюка и Марины Таубер. Молдова подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года и получила статус кандидата в июне 2022 года. В декабре 2023 года Европейский Совет согласился начать переговоры о вступлении с Молдовой.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых Санду стремится переизбраться на второй срок.

Действующая власть соединила голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

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