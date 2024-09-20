Франция завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet
Новости — Пятница, 20 сентября 2024, 14:52 —
Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В Вооруженных силах Франции заявили о решительной поддержке военных усилий Украины.
"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet", – говорится в сообщении ВС Франции в соцсети X (Twitter).
Там отметили, что центр Воздушных сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.
La France vient d'achever la formation de la première promotion de pilotes ukrainiens sur Alphajet. Depuis mars 2024, l'@Armee_de_lair forme des pilotes 🇺🇦 répondant à un besoin opérationnel de @DefenceU.– Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) September 20, 2024
Soutien résolu de la France à l'effort de guerre ukrainien. pic.twitter.com/T8Pufm0rlt
Военно-воздушные силы Франции обязались за два года обучить 26 украинских пилотов. Однако, СМИ сообщали, с марта обучение проходили 10 пилотов. Часть из них никогда не летала, другие имели опыт полетов на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros.
После нескольких месяцев подготовки в Великобритании, в частности для изучения английского языка, в марте этого года группа летчиков прибыла во Францию, где начала теоретическую и практическую подготовку.
Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.
Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов Воздушно-космическим силам Франции пришлось в последний момент остановить процесс вывода их из эксплуатации.
После завершения обучения украинские летчики, как сообщалось, должны были отправиться в учебный центр в Румынии.
Неделю назад стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.
СМИ писали, что летчики из Украины будут пилотировать учебные F-16, предоставленные Румынии Нидерландами. Это должно снять беспокойство из-за угроз России уничтожать самолеты НАТО, которые полетят в Украину.