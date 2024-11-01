Разведка Британии: В РФ растет количество вынесенных приговоров за госизмену

Разведка Великобритании обратила внимание на рост количества вынесенных приговоров в России по статье "государственная измена".

Об этом говорится в обзоре, который обнародован в X (Twitter) британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Британская разведка ссылается на данные независимых российских медиа, согласно которым количество приговоров по обвинению в государственной измене в России достигло самого высокого уровня за последние девять лет.

По данным российского Министерства юстиции, за первые шесть месяцев 2024 года было вынесено больше приговоров, чем за весь 2023 год, указано в обзоре.

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Аналогичным образом значительно возросло количество приговоров по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и "дезинформацией".

"Эти данные свидетельствуют о том, что российское правительство все больше полагается на методы принуждения и демонстративного сдерживания для сохранения контроля над враждебными режиму слоями населения", – говорится в обзоре.

Как отметили в ведомстве, до полномасштабного вторжения России в Украину путинский режим "обычно предпочитал более тонкие способы борьбы с инакомыслием".

В одном из предыдущих обзоров британская разведка анализировала продвижение российских оккупационных войск в Часовом Яру Донецкой области.

Разведка Британии ранее сообщала, что российские войска продвинулись к центру Селидово в Донецкой области.