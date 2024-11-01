В Германии объяснили задержки с предоставлением Украине западных вооружений

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что поставки Украине западного оружия зависят не столько от финансов, сколько от наличия соответствующих систем.

Его слова цитирует Укринформ, передает "Европейская правда".

Как акцентировал Гебештрайт – вопрос не в том, будет ли что-то поставлено, а в каком объеме это возможно.

"Всегда есть ограничения, обусловленные не тем, можем ли мы это профинансировать, а наличием вооружений", – подчеркнул он.

Реклама:

Представитель отметил, что Германии удается поддерживать постоянный поток оружия в Украину.

Он заверил, что ФРГ постоянно проводит ревизию того, что еще может передать в качестве военной поддержки Украины и призывает партнеров делать так же. Он напомнил, что очередной пакет такой помощи был доставлен две недели назад.

Как передали журналисты, отвечая на вопрос, возможно ли ожидать изменения в отношении канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе предоставления Украине немецкого дальнобойного оружия на фоне эскалации, вызванной привлечением Россией северокорейских военных, Гебештрайт ответил категорическим "Нет".

"Это не будет иметь никакого влияния; канцлер твердо остается на своей позиции, которую неоднократно озвучивал", – подчеркнул правительственный представитель.

Он также исключил возможность поддержки правительством ФРГ идеи отправки в Украину солдат западных армий.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

Недавно глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны.

Накануне Министерство иностранных дел Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских войск в войне России против Украины.