В Нидерландах взорвали галерею и украли картины Энди Уорхола

Две работы художника Энди Уорхола похитили из художественной галереи MPV Gallery в нидерландском городе Остервейк в ночь на пятницу, 1 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANP.

Около 03:35 утра в помещении галереи в Остервейке прогремел взрыв, после которого неизвестные злоумышленники попытались вынести четыре работы Уорхола из серии "Царствующие королевы".

Им удалось похитить два портрета – ныне покойной британской королевы Елизаветы II и королевы Дании Маргрете, которая в конце прошлого года отреклась от престола, – вырвав полотна из рам.

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Фото: MPV Gallery

По словам представителя MPV Gallery, действия злоумышленников, скорее всего, нанесли работам значительный ущерб, а сама серия "в целом очень ценная".

В результате взрыва здание галереи понесло значительный ущерб, также были повреждены соседние здания.

В нидерландской полиции утверждают, что злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. Их до сих пор ищут.

Несколько лет назад сообщалось о картине художника Франса Халса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", которую несколько раз подряд воровали из галереи в Нидерландах.

А ранее в этом году работника нидерландского Музея Ван Гога отстранили от работы за кражу коллекционных карт с покемонами.