Румыния считает "формулу мира" единственным путем к реальному миру в Украине

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что украинская "формула мира" остается единственным жизнеспособным вариантом для всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом Одобеску сказала в онлайн-выступлении на министерской конференции по гуманитарным вопросам в канадском Монреале, посвященной "формуле мира",.

По словам главы румынского МИД, "трагические истории украинских детей, украинских гражданских" побуждают Запад требовать полной ответственности за все военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине.

"Пока мы пытаемся воплотить украинскую "формулу мира", другие называют себя "друзьями мира". Но как можно называть себя другом мира, когда ты забываешь Устав ООН? Или о территориальной целостности государств? Или о многочисленных трагедиях, вызванных российскими войсками в Украине?" – подчеркнула она.

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Одобеску призвала приложить усилия для достижения справедливого, а не навязанного мира в Украине.

"Все друзья Украины – это друзья мира, справедливого мира, а не навязанного мира, друзья Устава ООН, а не политики силы... С таким количеством добрых друзей и с известной стойкостью украинского народа Украина получит мир и получит справедливость", – выразила уверенность министр.

Как известно, в июне в Швейцарии состоялся первый Глобальный саммит мира, посвященный имплементации "формулы мира".

Ранее в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что подготовка к организации следующего саммита мира должна завершиться в начале ноября, но сама дата саммита пока неизвестна.

Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что привлечение России на Саммит мира зависит от реализации предложенного им "плана победы", поскольку до того Москва не будет действительно заинтересована договариваться.