У Трампа открестились от заявлений советника, который призвал Украину "забыть о Крыме"

В переходной администрации Дональда Трампа заявили, что советник кампании избранного президента США Брайан Ланза не говорил от его имени, призывая Украину "забыть о Крыме" как обязательное условие мирного урегулирования.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий представителя администрации цитирует Reuters.

Представитель переходной администрации Трампа отрицает, что в своих заявлениях о возможном плане урегулирования войны в Украине Ланза говорил от имени будущего президента США.

"Браян Ланза был подрядчиком кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени", – цитирует его Reuters.

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Переходная администрация Трампа занимается проверкой персонала и разработкой политики, которую республиканец может осуществлять во время второго срока.

Ланза, политтехнолог Республиканской партии и советник кампании Трампа, накануне заявил в интервью BBC, что администрация Дональда Трампа обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить "реалистичное видение мира".

Он сказал, что приоритетом новой администрации в Украине будет установление мира, а не восстановление утраченных территорий, в частности Крыма.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявил, что найдет решение для прекращения войны в Украине "за 24 часа", но не объяснил, как он это сделает.

По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

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