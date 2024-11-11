ЕС и Норвегия после нескольких лет переговоров согласовали новые рыболовные квоты

Евросоюз и Норвегия достигли договоренности по рыболовным квотам и зонам вылова после нескольких лет переговоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении правительства Норвегии.

Вопросы, по которым велись переговоры, оставались нерешенными со времени выхода Британии из Евросоюза. Речь идет, в частности, о важной рыболовной зоне вокруг Свальбарда (Шпицбергена). С середины 1980-х годов Норвегия, которой принадлежит этот архипелаг, выделяла Евросоюзу квоту на вылов трески вокруг него. Когда Великобритания с ее активным рыболовным сектором перестала быть членом ЕС, Норвегия уменьшила европейскую квоту, а в Брюсселе не согласились с новыми ограничениями.

В рамках договоренности Норвегия установит для Евросоюза квоту на вылов трески на уровне, соответствующем совокупному вылову нынешних членов ЕС в период до Brexit. На 2025 год она будет составлять примерно 9,2 тонны. Также ЕС поддержит предложение Норвегии по установлению квоты на вылов сельди в международных водах Норвежского моря.

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Соглашение включает также новые меры для разумного использования рыбных ресурсов.

Соглашение основывается на достигнутой политической договоренности от апреля 2022 года.

Норвегия и Великобритания теперь отдельно договариваются об условиях сотрудничества в этой области.

Рыболовный вопрос был одним из "самых сложных" в переговорах ЕС и Великобритании по торговым отношениям после Brexit и вызывал жесткие споры, в частности с Францией.