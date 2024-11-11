Норвежская оппозиция призывает утроить помощь Украине на 2025 год

Оппозиционная Консервативная партия Норвегии предлагает утроить помощь Украине на 2025 год с 15 до 45 миллиардов норвежских крон (с 1,36 до 4,07 миллиарда долларов), чтобы укрепить ее обороноспособность в нынешний сложный период войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", лидеры норвежских консерваторов сказали в интервью Aftenposten.

По мнению лидера Консервативной партии Норвегии и бывшего премьера Эрны Сольберг, не существует альтернативы увеличению помощи Киеву, "если мы хотим сделать то, что является исторически правильным в сложной ситуации, в которой сейчас оказалась Украина".

Свое предложение консерваторы хотят изложить в альтернативном проекте бюджета, который подадут через несколько недель в парламент. Он предусматривает выделение 45 миллиардов норвежских крон, или 40% оборонного бюджета Норвегии на 2025 год, на помощь Украине

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Чтобы предотвратить давление на норвежскую экономику, оппозиция предлагает вложить эти средства за рубежом, причем большинство дополнительного финансирования может пойти на поддержку оборонной промышленности Украины.

Среди других предложений – поддержка энергетического сектора в Украине и строительство военной инфраструктуры, в частности укрытий для защиты истребителей F-16 от российских ударов.

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

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