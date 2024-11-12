FT: Брюссель хочет высвободить миллиарды евро на оборону и безопасность из бюджета ЕС

Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов евро на оборону и безопасность на фоне войны России против Украины и возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Изменение политики коснется примерно трети общего бюджета ЕС, или около 392 млрд евро в период с 2021 по 2027 год, – средств, направленных на сокращение экономического неравенства между странами ЕС.

На сегодня из этих так называемых фондов сплочения было потрачено лишь около 5%, причем крупнейшие получатели, в частности, Польша, Италия и Испания, потратили еще меньше.

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Согласно действующим правилам, эти средства не могут быть использованы для закупки оборонного оборудования или прямого финансирования вооруженных сил, но инвестиции в так называемые товары двойного назначения, такие как беспилотники, разрешены.

По словам чиновников ЕС, в ближайшие недели столицы стран-членов ЕС получат информацию о том, что, в соответствии с правилами, они теперь будут более гибко распределять средства фондов сплочения на поддержку оборонной промышленности и проекты военной мобильности, например укрепление дорог и мостов для безопасного прохождения танков.

Это будет включать разрешение на финансирование увеличения производства оружия и боеприпасов, хотя запрет на использование средств ЕС для закупки этого оружия сохранится.

Изменения будут внесены не в официальные правила, а в разъяснения для стран ЕС о том, как могут быть использованы фонды сплочения.

Представитель Еврокомиссии заявил, что "нет никаких планов" по предоставлению странам ЕС "большей гибкости", поскольку "действующие правила уже предусматривают такую возможность".

"Мы всегда готовы объяснить странам-членам, что возможно, а что невозможно в рамках действующих правил", – добавил он.

Это изменение политики является предпосылкой к усилению внимания к обороне в следующем бюджете ЕС на 2028 год, переговоры по которому начнутся в следующем году, резюмирует издание.

Как известно, в составе новой Еврокомиссии впервые появилась должность отдельного комиссара по обороне (которая до того была объединена с функциями главного дипломата ЕС), на нее выдвигают литовского "друга Украины" Андрюса Кубилюса.

Кубилюс ранее заявлял, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии.