Чего ждать Киеву от нового еврокомиссара по расширению

В конце прошлой недели в Европарламенте состоялись слушания Марты Кос, кандидата на должность комиссара по вопросам расширения.

Для Украины это – третья или даже вторая по значению должность в Евросоюзе после президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и, возможно, шефа европейской дипломатии (в следующем составе ЕК эту должность должна занять экс-премьер Эстонии Кая Каллас).

Чуть ли не половина трехчасового слушания была так или иначе посвящена Украине. И речь идет не только об ответах на вопросы.

О том, какие сигналы Марта Кос послала Украине и другим странам-кандидатам в члены ЕС, читайте в статье внештатного эксперта по вопросам евроинтеграции EasyBusiness Александра Кострыбы "Общая судьба" с Украиной и наказание за откат реформ: планы еврокомиссара по расширению ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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Марта Кос считает, что Украина является главным претендентом на вступление в ЕС.

"В течение одного из многих визитов к членам парламента меня спросили, какую страну я хотела бы видеть первой в ЕС (в возможных следующих расширениях). И я сказала: Украину", " поделилась она.

А еще – отметила, что Киев демонстрирует прогресс в приближении к ЕС даже во время войны.

"Мы знаем, что в Украине введено военное положение, но даже во время военного положения реформы продвигаются хорошо. Иногда тяжелые ситуации подталкивают людей делать то, что нужно для их стран", – отмечает Кос.

После формирования нового состава Комиссии Марта Кос обещает тесно сотрудничать с Украиной, поддерживая восстановление и реконструкцию в координации со странами G7. А еще – подчеркивает, что поддержка Украины и противодействие российской агрессии является ее абсолютным приоритетом.

Впрочем, только на героизме членом ЕС не стать.

Кандидат на пост еврокомиссара подчеркнула, что страны должны делать свою домашнюю работу.

"Верховенство права является для нас ключевым вопросом. Именно поэтому мы используем подход расширения или предоставления инструментов по принципу соответствия условиям (conditionality). Если условия не выполняются, то деньги предоставляться не будут", – говорит Кос.

Подход на основе заслуг (merit-based approach) был едва ли не наиболее употребляемой фразой в течение всего времени парламентских слушаний.

Кос, в частности, подчеркнула, что не потерпит "компромисса качества в пользу скорости".

"Я не буду сдерживаться от введения серьезных мер в случае отката реформ, поскольку процесс также предусматривает возможность нашего шага назад (в сближении с кандидатом)", – добавила она.

Конечно, речь шла и о других странах-кандидатах. Для депутатов из Болгарии и Греции важными были страны Западных Балкан, а для Румынии – Молдова.

Впрочем, Молдову чаще всего упоминали в контексте ее "дуэта" с Украиной, из-за запятой во многих вышеупомянутых вопросах.

Зато страны Западных Балкан в основном всплывали в дискуссии в контексте двусторонних проблем между ними и определенными государствами ЕС, а также с привязкой к отдельным политикам или проблемам (например, вопрос истории относительно Северной Македонии или в контексте центров для беженцев в Албании).

Отдельное внимание было приковано к Сербии и Республике Сербской в Боснии, где часть политиков не скрывают сантиментов к России. Здесь значительное количество парламентариев даже требовало замораживания средств и прекращения европейских программ, пока эти страны не вернутся на европейский путь. Впрочем, Кос реагировала дипломатично и гибко – без обещаний, но с акцентом на то, что ЕС не будет терпеть отката. Подобный подход наблюдался и к Грузии.

Общее впечатление от Марты Кос – беспристрастная, но настроенная на конструктивное сотрудничество комиссар. Конечно, мы бы хотели видеть на этой должности кого-то из "друзей Украины", которые давно нас поддерживают, часто бывают в нашей стране и хорошо знакомы с ее контекстом.

Впрочем, возможно, в этой сфере участие политика "со стороны" окажется эффективным для продвижения совместных европейских решений, а также не позволит забыть о необходимости выполнения Украиной собственных обязательств.

Подробнее – в материале Александра Кострыбы "Общая судьба" с Украиной и наказание за откат реформ: планы еврокомиссара по расширению ЕС.