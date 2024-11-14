Польша перебросила южнокорейские танки к границе с РФ

Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

Об этом в комментарии PAP сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Косциньска, информирует "Европейская правда".

Танки прибыли в часть в Бранево на автоприцепах.

В течение четверга представители военных и южнокорейской стороны завершат формальности, необходимые для принятия танков.

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"Следующим этапом будет оснащение танков системами, которые используются в польской армии, в том числе средствами связи", – рассказала Косциньска.

Танки K2 Black Panther известны своими передовыми технологическими решениями, в том числе системой активной защиты – они эффективно противодействуют ракетным и противотанковым атакам.

Они также обладают высокой мобильностью, что позволяет совершать быстрые маневры даже в сложной местности, например в болотах или песках.

Они оснащены точными системами наведения и ведения огня, что гарантирует эффективность в различных боевых условиях.

"В первой партии 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. Сейчас в подразделении есть 8 подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами из 20-й механизированной бригады", – рассказала майор Косциньска.

Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 млрд долларов. Поставки танков из Кореи уже продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.

В августе этого года СМИ сообщили, что планы Польши производить современные танки K2 в сотрудничестве с Южной Кореей столкнулись с серьезными препятствиями.