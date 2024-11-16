Реально ли убедить Трампа поддержать нас в войне и что Украина должна для этого сделать

Украина готовится встретить второе президентство Дональда Трампа, которое, безусловно, станет для нас вызовом.

Но и сама Украина и приостановление войны России является так же вызовом для президентства Трампа.

Украина может помочь ему быть номинированным на Нобелевскую премию мира, а может сделать так, что он войдет в историю как человек, который помог Путину восстановить Российскую империю.

О том, что важно донести до команды Трампа на данном этапе, читайте в статье директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Договориться с Трампом: что должна делать Украина для сохранения поддержки Соединенных Штатов. Далее – краткое ее изложение.

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Что нам известно о контурах видения завершения войны, которое доминирует в командах Трампа и Байдена?

На топ-уровне в каждом из партийных лагерей США считают нереалистичным выход на границы 1991 года.

При любой администрации мы бы обсуждали не завершение войны с расчетом выбить российские войска Украины, а приостановление войны.

Ключевой вопрос – на каких условиях? А также в том, насколько Украина будет защищена в момент фиксации приостановления войны? И здесь как раз важны нюансы в позициях разных американских игроков.

Администрация Джо Байдена в определенной степени сделала себя заложником подхода "только Украина должна решить, где, когда и как начинать переговоры", а если Украина не решала – нужно просто ее поддерживать сколько бы времени это ни заняло.

Трамп же изначально не скрывал – именно он будет инициатором переговорного урегулирования. Именно он будет не тем, кто начал большую войну в Европе, но тем, кто завершит ее.

Соответственно, первая задача для Украины здесь – не настаивать на безусловном выполнении именно нашего плана победы, но предложить, каким образом интегрировать эти пункты в план мира Трампа.

Важно еще до инаугурации доносить через представителей его команды: Украина для Трампа – возможность войти в историю величайшим миротворцем.

Так же нужно четко дать понять – любая хрупкая сделка может взорваться в новую войну еще во время пребывания Трампа в Белом доме.

Один из путей не допустить новой войны – предоставить Украине реальные гарантии безопасности, которые бы включали элемент коллективной обороны.

Команда Трампа демонстрирует прогресс в создании того, что мы в Центре "Новая Европа" называем коалицией решительных – стран преимущественно Европы, которые готовы будут на размещение своего военного компонента в Украине. Но без участия американских военных и без финансирования миссии.

Сейчас Украине чрезвычайно важно разработать алгоритм такой миссии с теми странами, которые готовы либо присылать свои контингенты, либо/и финансировать их.

Украине нужно максимально воспользоваться благосклонностью команды Трампа именно к созданию ситуативных и по-настоящему решительных коалиций.

Еще одно существенное различие в командах президентов – в позиции по приглашению Украины в НАТО. В последние месяцы перед выборами лед по этому вопросу в команде Байдена понемногу начал трогаться. Мы должны объяснить команде Трампа, что приглашение Украины в НАТО – это как раз о скорейшем завершении этой и неповторении новой войны.

И, наконец, самое важное отличие – помощь Украине. Трампу скорее подходит модель "продавец-покупатель", "кредитор-заемщик". К нему нужно приходить с предложениями, а не с запросами.

Именно поэтому важно рассмотреть все возможные форматы получения помощи, ведь Трамп не против продажи поддержки.

Более того, есть осторожные основания полагать, что варианта "обрубить всю поддержку для Украины" вряд ли стоит ожидать.

Подробнее – в материале Алены Гетьманчук Договориться с Трампом: что должна делать Украина для сохранения поддержки Соединенных Штатов.