Сибига: КНДР за участие в войне хочет получить доступ к военным технологиям России

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что по данным украинской разведки, Северная Корея стремится обменять свое участие в агрессии России против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции по итогам встречи с японским коллегой Ивая Такеши, передает "Европейская правда".

Как отметил Сибига – углубленное военно-техническое сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном представляет прямую угрозу не только для Европы, но и для Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

"Не только Россия получает дроны, ракеты, солдат. Москва взамен усиливает Тегеран и Пхеньян", – акцентировал он.

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Министр также заявил, что по данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

"Это чрезвычайно угрожающе. Все это не может не беспокоить наших партнеров. Поэтому и противодействовать таким глобальным угрозам мы должны вместе", – отметил глава МИД.

В этом контексте, Сибига подчеркнул, что только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир.

На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.

Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Государства НАТО осудили решение России и Северной Кореи привлечь северокорейские войска к боевым действиям против Украины.