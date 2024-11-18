В Кремле сказали, что "мирный план" Эрдогана неприемлем для них

В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "мирном плане" турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель хозяина Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Песков заявил, что предложения, которые опубликовали СМИ, являются неприемлемыми для России.

"Вариант заморозки по линии боевого соприкосновения априори неприемлем для российской стороны", – сказал спикер Кремля.

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На вопрос, не обсуждали ли Путин с Эрдоганом такие планы, он ответил отрицательно.

"Нет, это не обсуждалось, и мы обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными по этому поводу, не знаем, о чем может идти речь", – отметил Песков.

По данным агентства Bloomberg, Эрдоган собирается представить свой "мирный план" по войне РФ против Украины на саммите G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.

Предложения Эрдогана, в частности предусматривают заморозку боевых действий на текущих позициях сторон, а также отложение обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку Путину.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.