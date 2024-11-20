В США не видят признаков, что Россия готовит ядерный удар по Украине

В Пентагоне заявили, что пока не видят признаков того, что Россия готовится нанести удар по Украине с помощью ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Представительница американского оборонного ведомства комментировала недавнее изменение ядерной доктрины РФ.

Она отметила, что в США не удивлены тем, что РФ решила внести такие изменения.

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"Это то, о чем они сигнализировали, что намерены обновить в течение последних нескольких недель. Это та же безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы откровенно наблюдали в течение последних двух лет", – сказала Сингх.

По ее словам, в США продолжат следить за российской ядерной риторикой.

"Но у нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины. И мы не видим никаких изменений, которые нужно было бы внести в нашу собственную ядерную политику", – добавила представительница Пентагона.

Накануне Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Глава Военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.