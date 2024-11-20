Правительство Канады предлагает более $545 млн на военную помощь Украине в 2025 году
Канадское правительство в проекте бюджета на 2025 год заложило 763 миллиона канадских долларов (более 545 миллионов долларов США) на военную поддержку Украины.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, выступая в парламенте, передает "Европейская правда".
Блэр подчеркнул, что украинский народ "платит ужасную цену за жестокую российскую агрессию, и в течение всего этого времени Канада была непоколебимой в своей поддержке Украины и украинского народа на фоне неоправданного и незаконного вторжения России".
Он добавил, что проект бюджета Канады на следующий год содержит "763 миллиона долларов на военную помощь Украине".
"Это деньги на боеприпасы, тренировки и средства, в которых отчаянно нуждаются украинские украинцы для того, чтобы победить", – добавил глава Минобороны Канады, не уточнив подробностей.
Блэр выразил надежду, что в парламенте Канады "найдут мужество поддержать это крайне необходимое финансирование".
По данным канадского правительства, с начала 2022 года Канада выделила 4,5 миллиарда канадских долларов (более $3,2 миллиарда) на военную помощь Украине.
В начале ноября стало известно, что Канада отправила Украине систему противовоздушной обороны NASAMS.
Страна также поддерживает разрешение на дальнобойные удары американскими ракетами ATACMS по территории России.