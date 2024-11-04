Президент Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в соцсетях.

По словам главы государства, с Трюдо он обсудил "формулу мира" и "план победы", который подробнее канадскому премьеру представили на прошлой неделе, а также сотрудничество для организации второго Глобального саммита мира с широким представительством.

"Кроме того, премьер-министр (Трюдо. – Ред.) сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", – анонсировал он.

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Также лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, ситуацию на поле боя, "в частности привлечение к войне Северной Кореи", и скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в "Группе семи" в 2025 году.

Оттава объявила о планах передать Украине систему ПВО NASAMS еще в январе 2023 года.

План заключался в том, что Канада оплачивает правительству США полную стоимость системы, а Соединенные Штаты заключают договор о продаже техники непосредственно с Украиной.

Но по состоянию на начало 2024 года сообщалось, что система NASAMS до сих пор не была отправлена Украине из Канады.