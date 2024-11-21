Французов просят работать семь часов в год бесплатно, чтобы наполнить бюджет

В парламенте Франции предварительно поддержали предложение обязать граждан работать семь часов в год бесплатно, чтобы преодолеть дефицит бюджета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Предложенная сенатором-правоцентристкой Элизабет Дуано поправка в бюджет на 2025 год предусматривает, что французы должны будут работать дополнительные семь часов в год, за которые не будут получать зарплату.

В то же время работодатели должны будут платить дополнительные взносы на социальное страхование за эти отработанные часы.

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Ожидается, что мера принесет дополнительные 2,5 млрд евро доходов от дополнительных трудовых сборов в бюджет. В то же время его все еще могут отклонить в окончательном чтении бюджета.

Законодатели и правительство Франции обсуждают различные шаги, чтобы сократить государственные расходы и обуздать инфляцию. Ранее предлагали также отменить один из официальных государственных праздников, но стороны не пришли к согласию, какой именно праздник отменить.

Правительство премьер-министра Франции Мишеля Барнье в проекте бюджета на 2025 год, поданном в парламент, стремится сэкономить 60 млрд евро за счет сокращения расходов и увеличения налогов.

Большинство предложенных в проекте мер касаются состоятельных французов и крупных компаний, но некоторые – например, планы ограничить налоговые льготы на взносы работодателей на социальное страхование для работников с низкими доходами – уже вызвали возмущение профсоюзов.

На этом фоне Барнье предположил, что проект бюджета могут одобрить по специальной статье конституции, что делает возможным его утверждение без голосования в Национальной ассамблее.