Министр сельского хозяйства Польши встретится с фермерами, которые блокируют границу с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в воскресенье, 24 ноября, встретится с группой фермеров, которые блокируют пункт пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польские фермеры озвучили две причины протеста на границе с Украиной.

Первая – это невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

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Вторая – "беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).

Сам Секерский ранее заявлял, что его министерство выступает против соглашения со странами МЕРКОСУР.

Он добавил, что Польша вместе с Францией будет блокировать допуск на рынок ЕС продуктов питания, которые не соответствуют стандартам безопасности.

Министр также сообщил, что его ведомство вместе с Министерством развития и технологий сейчас готовит позицию по этому вопросу, которая должна быть принята Советом министров во вторник.

Один из организаторов блокады Роман Кондров говорит, что переговоры с министром могут положить конец блокаде, если Секерский будет иметь конкретное предложение для фермеров.

Как указано, сейчас фермеры блокируют пешеходный переход круглосуточно, сменяя друг друга каждые несколько часов.

По состоянию на 9 утра в очереди на въезд в Украину стояли 37 грузовиков, а очередь из легковых автомобилей достигала полкилометра.

Как известно, блокада на пункте пропуска "Медика-Шегини" началась утром 23 ноября.