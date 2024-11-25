В Еврокомиссии говорят, что импортируемый из Азербайджана газ не может быть российским

В Еврокомиссии уверяют, что российский газ не может попадать в ЕС под видом газа из Азербайджана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Еврокомиссии по климатическим и энергетическим вопросам Тим Макфи.

На ежедневном брифинге Еврокомиссии журналисты попросили прокомментировать предположение о том, что Россия прямо или косвенно выигрывает от азербайджанского импорта газа в ЕС.

Представитель отметил, что Южный газовый коридор, по которому поступает азербайджанский газ в ЕС через территорию Грузии и Турции, соединен только с азербайджанскими газовыми месторождениями, а не с более широкой национальной ГТС.

Реклама:

"Поэтому Южный газовый коридор не поставляет российского газа в ЕС", – отметил Тим Макфи.

Он отметил, что Азербайджан за последние два года импортировал менее 1 млрд кубометров в год из России для собственного потребления и экспортирует около 24 млрд кубометров в целом, из которых примерно половина поступает на рынок ЕС.

В более давних сообщениях Еврокомиссии упоминали, что в 2023 году страны ЕС получили из Азербайджана около 12 млрд кубометров газа, что примерно на 45% больше, чем в 2021 году.

Напомним, в ноябре Словакия, которая остается одной из самых зависимых от российских энергоресурсов стран ЕС, заключила первый контракт на покупку газа у Азербайджана.

В Азербайджане ранее выражали готовность помочь с поставками газа в Евросоюз через Украину.