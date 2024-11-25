Выборы в Румынии: Соперница пророссийского кандидата призвала разрушить мечты Москвы

Румынская проевропейская оппозиционерка Елена Ласкони, которая вышла во второй тур выборов президента вместе с пророссийским Келином Джорджеску, призвала поддержать ее кандидатуру, чтобы предотвратить возвращение Румынии в зону влияния РФ.

Об этом Ласкони сказала в своей первой публичной речи после первого тура выборов, ее цитирует HotNews.ro, пишет "Европейская правда".

Ласкони, лидер оппозиционного Союза спасения Румынии (СПР), предупредила, что страна оказалась перед опасностью с сенсационным выходом во второй тур Келина Джорджеску.

"Мы оказались в историческом противостоянии между прошлым и будущим, между сохранением молодой румынской демократии и путинизмом, между любовью к родине и теми, кто хочет вернуть Румынию в зону влияния России", – заявила она.

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Джорджеску, сказала Ласкони, является открытым поклонником Владимира Путина и открыто выступает против НАТО и ЕС. Она призвала объединиться вокруг нее, чтобы разрушить мечты Москвы.

"Он за изоляцию Румынии, которую он называет нейтралитетом. Он хочет уничтожить все, на чем держится наше процветание. Без НАТО мы будем отданы на милость России.

Если все реформаторские силы сплотятся вокруг СПС, в следующее воскресенье мы имеем шанс доказать, что мы сильнее того, о чем мечтают в Москве", – заявила Ласкони.

Она сказала, что ее Союз спасения Румынии – не идеален, но он никогда не изменял ценности революции 1989 года, и независимость от России и европейский путь были его мечтой.

После подсчета 100% голосов в первом туре выборов президента Румынии на первом месте неожиданно оказался Джорджеску, а на втором – Ласкони.

Джорджеску является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Он утверждал, что ЕС и НАТО не представляют должным образом румынские интересы, и заявлял, что война России в Украине манипулируется американскими военными компаниями.

Ласкони известна тем, что критиковала действующее правительство Румынии за бездействие в отношении российских дронов, которые время от времени падают на румынской территории, и не исключала запрета въезда в Румынию для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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