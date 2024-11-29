Парламент Британии предварительно поддержал легализацию ассистированного суицида

Британская Палата общин в пятницу, 29 ноября, проголосовала во втором чтении за законопроект о легализации ассистированного суицида.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Законопроект "О неизлечимо больных взрослых (конец жизни)" получил 330 голосов "за" против 275 "против" во втором чтении в Палате общин, или большинство в 55 голосов.

Это означает, что теперь документ перейдет на стадию рассмотрения в комитетах, в том числе и в Палате лордов, после чего должен быть проголосован снова, чтобы стать законом.

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Но заметная поддержка инициативы – которая вызвала серьезные обсуждения как среди британских законодателей, так и в обществе – уже увеличивает шансы на ее окончательное принятие.

Законопроект депутата Ким Лидбитер от Лейбористской партии предусматривает, что взрослые и неизлечимо больные, которым осталось жить всего шесть месяцев, смогут прибегнуть к ассистированному суициду – то есть прервать жизнь в сопровождении специально обученного человека.

Документ предусматривает ряд предохранителей, чтобы ассистированный суицид не был квалифицирован как доведение до самоубийства: утверждение решения двумя независимыми врачами, судьей высокого суда, а также самостоятельное введение лекарств человеком, который умирает.

Законодательство также предусматривает до 14 лет заключения для тех, кто принуждает кого-то просить о помощи в смерти или принимать лекарства.

В случае принятия закон будет распространяться только на Англию и Уэльс. В Шотландии сейчас рассматривают собственный законопроект, то же самое происходит на самоуправляемых зависимых территориях британской короны – островах Мэн и Джерси.

В последние годы в европейских странах все активнее говорят о легализации права на прерывание жизни путем ассистированного суицида или эвтаназии (последняя происходит без участия квалифицированного специалиста).

В Европейском Союзе эвтаназию первыми легализовали Бельгия и Нидерланды в 2002 году. Испания разрешила эвтаназию для людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями в 2021 году, а Португалия – в 2023 году.